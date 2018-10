Galilea Montijo reveló que se vestía con ropa de tianguis

Galilea Montijo compartió la noticia del lanzamiento de su nueva línea de ropa junto con Latin Gal, algunos de los diseños han sido inspirados en la conductora. La presentadora estrenará su nueva colección el próximo mes de noviembre.

Las prendas tendrán un precio muy accesible para los clientes, ya que contarán desde los 200 pesos, para que las mujeres puedan vestirse a la moda.

Galilea Montijo mencionó que se asoció con Latingal para crear ropa buena, bonita y económica.

La conductora Galilea Montijo del programa ‘Hoy’ confesó durante la entrevista que ella compraba ropa de tianguis.

‘La verdad es que yo me acuerdo cuando vivía en Guadalajara cuando yo me vestía de segunda, ¡porque yo me vestía de segunda!, iba a los tianguis y me vestía de segunda’. Comentó Galilea Montijo.