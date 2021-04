La conductora Galilea Montijo causó gran revuelo en las redes sociales al hablar sobre una posible incursión en TV Azteca, esto durante un reciente encuentro que tuvo con la prensa a las afueras de Televisa, empresa que ha sido su casa televisiva desde hace ya varios años.

Ante el rumor que aseguró su salida del programa matutino ‘Hoy’, Galilea Montijo fue cuestionada sobre si ella estaría dispuesta a trabajar en TV Azteca, pero la conductora confesó que hace varios años recibió esa propuesta, sin embargo la rechazó porque se siente a gusto con Televisa.

De igual modo, la esposa del empresario Fernando Reina aclaró que ella no tendría problema en aparecer en un programa de TV Azteca, eso sí, siempre y cuando Televisa le de permiso, ya que ella cuenta con un contrato de exclusividad, el cual le prohíbe aparecer en otras emisiones que no sean de la televisora de San Ángel.

“Si me dejan, sí. Creo que es más que otros han tenido problemas conmigo, yo no he tenido problemas con nadie, pero si tú me preguntas ‘¿te gustaría irte?’, yo estoy muy a gusto trabajando en Televisa”, declaró la conductora Galilea Montijo ante las cámaras.

Galilea Montijo está agradecida con Televisa

Galilea Montijo asegura que nunca podría hablar mal de Televisa, pues está sumamente agradecida con la empresa.

Por último, Galilea Montijo dejó en claro que ella jamás podría hablar mal de la empresa Televisa, pues se siente muy agradecida con todo el apoyo que los ejecutivos le han dado a lo largo de todos los años que ha formado parte de sus filas.

“La verdad es que yo siempre he dicho que, aunque me fuera de aquí, y me fuera muy enojada, que espero eso nunca suceda, jamás tendría yo, ni siquiera me pasaría por la mente quejarme o ser malagradecida con una empresa que me ha dado tanto y a la que quiero tanto”, finalizó Galilea Montijo.

¿Te gustaría ver a Galilea Montijo en TV Azteca? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales