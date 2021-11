Galilea Montijo revela que tiene intenciones de regresar a las telenovelas

Galilea Montijo habló sobre su posible regreso a las telenovelas, teniendo en cuenta que también existen dudas sobre su estancia en el 'Programa Hoy', relató lo emocionada que se siente respecto a ello.

La conductora fue cuestionada en la pasada entrega de los Latin Grammy, sobre su posible regreso a los melodramas e indicó que ha tenido un par de propuestas que la han hecho analizar.

Recientemente se ha hablado sobre su posible renuncia al matutino 'Hoy', sin embargo Gali negó rotundamente ello, tal como en La Verdad Noticias te informaremos en esta nota.

No cabe duda el enorme carisma que tiene en pantalla Gali, tanto así que el público constantemente le pide su regreso a las telenovelas, aún y cuando han pasado ya 10 años desde su última aparición.

"A mí me han dicho ¿las telenovelas? me encantaría. El otro día me encontré con un productor que me dijo 'te tengo algo', yo dije 'ay ya, lo que quieras pero no, mira vamos a ver", dijo.