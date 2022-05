Galilea Montijo revela que sufrió depresión posparto con su hijo Mateo.

Hace una década que Galilea Montijo se convirtió en madre. Su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina, nació en Miami, donde la conductora del programa Hoy presentó los primeros indicios de una depresión posparto a tres días de dar a luz a su primogénito, así lo reveló en la última emisión del programa “Netas Divinas”.

La conductora de televisión confesó que por las madrugadas ha sido presa de “pensamientos intrusivos”, es decir, ideas e imágenes desagradables e involuntarias que se encuentran atascadas en la mente y generan malestar, desesperación o angustia.

“En las noches los méndigos monstruos son espantosos”, comentó la conductora Galilea Montijo, acto seguido comentó sobre la depresión posparto que atravesó algunos años atrás con el nacimiento de su único hijo, Mateo Reina Montijo.

Galilea Montijo habla de su depresión posparto

“Al tercer día que yo llego con Mateo a la casa, fue como de: ‘Ok, ¿y ahora qué se hace?’ Es ahí donde te preguntas por qué todo mundo duerme y yo no puedo dormir. Y yo sentía que los edificios se me venían encime y empecé a ver la vida blanco y negro”, narró.

Asimismo, la conductora Galilea Montijo argumentó que parte de su depresión derivo del hecho de que no pudo dar leche materna a su bebé, algo que anhelaba ejecutar para hacer más fuerte su vínculo de madre e hijo.

Galilea se lamenta por no poder amamantar a su hijo

“Yo no pude amamantar, con todo esto -señaló su pecho-, pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno… No bajó la leche, (me dijeron): ‘No va a poder, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, recordó la presentadora del programa Hoy.

Daniela Magun preguntó a Galilea Montijo si le había prescrito medicamentos, ya que en su opinión el uso de fármacos para tratar problemas de salud mental continúa siendo un tabú y “truca su progreso”. Fue entonces cuando la conductora indicó que en Estados Unidos es muy diferente al que se da en México, tal como ella lo experimentó a su vuelta al país.

“Llego a México y le hablo a mi ginecólogo y me dijo: ‘Pero, ¿cómo no te dieron?’. Claro son dos países completamente diferentes”, mencionó, a lo que Paola Rojas agregó: “Es que en Estados Unidos es más fácil conseguir un arma que un antibiótico o antidepresivo”.

