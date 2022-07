Galilea Montijo revela cómo vivió el abandono de su padre

Galilea Montijo habla del abandono de su papá.

En una reciente emisión del programa “Netas Divinas”, la conductora Galilea Montijo reveló que desde muy pequeña sufrió el abandono de su papá, quién casi 40 años después intentó regresar a su vida.

En La Verdad Noticias te damos a conocer, que la conductora contó que nunca tuvo una relación cercana con su papá, Gustavo Montijo, sin embargo dijo que su mamá le pidió que lo perdonara.

“Yo le decía a mi mamá: Tú quieres que le perdone algo a alguien que no conocí, quien nunca estuvo conmigo en vida ni se preocupó por mi, una llamada mínimo y ahora que soy madre entiendo aún menos el porqué dejó a una niña que nunca le hizo nada”.

¿Qué pasó con el papá de Galilea Montijo?

Galilea Montijo revela que tuvo que tomar terapia para superar el abandono de su papá.

La conductora Galilea Montijo reveló que fue difícil cuando su papá intentó regresar a su vida, pues fueron casi 50 años sin tener contacto.

Ante su confesión, su compañera Paola Rojas, le recomendó tratar de llevar a cabo un ejercicio personal, que le ayude a sanar el resentimiento, a lo que Galilea Montijo replicó que asistió a terapia y ahí aprendió a perdonarlo.

“A mi mamá le duele mucho esa parte de no haber podido platicar con él y el hecho de no haberlo perdonado, porque yo le decía: ‘Mamá, tampoco tengo nada que perdonarle, yo ya lo trabajé y yo lo solté, no tengo nada que disculpar al señor, sin embargo tampoco creas que lo voy a querer nada más por el hecho de ser mi padre” dijo.

Recordemos que el papá de Galilea Montijo, falleció en agosto del 2021 y fue durante el programa “Hoy” que la conductora se despidió abiertamente de él.

Galilea Montijo habla de la muerte de su papá

Galilea Montijo revela que nunca logró sostener una relación cercana con su papá.

Aunque la conductora Galilea Montijo afirmó que no tiene muchos recuerdos de su papá, reconoce que todavía le duele su partida, sobretodo por lo feliz que hizo a su mamá:

“A pesar de poseer pocos recuerdos de mi infancia con mi padre y que la mayoría de ellos sean vagos, que aún me entristezca a raíz de su partida, yo lo acepté por la felicidad de mi madre, pues mi principal intención siempre ha sido ver feliz a mi mamá” dijo.

Galilea Montijo dijo que su papá intentó crear vínculos afectivos, sin embargo ella nunca supo cómo manejar la situación.

