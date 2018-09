Galilea Montijo revela a que edad fue su primera vez| Alexander Tamargo

La conductora mexicana Galilea Montijo visitó a la cantante Gloria Trevi en su casa como parte de la promoción del nuevo sencillo de la artista ‘’Me Lloras’’ para presentarse en el programa Hoy, donde las celebridades pasaron un buen momento pero las cosas se pusieron candentes cuando empezaron a jugar verdad o reto.

La perdió ya mayorcita

El publico quedo sorprendido cuando Gloria Trevi le pregunto a Galilea ‘’A que edad perdió su virginidad’’

Y la respuesta dejo impactada a la cantante cuando Galilea Montijo respondió: "Tenía 16 años, ya mayorcita".

Y después añadió lo siguiente: "¿y qué crees?, años después me lo encuentro en un antro (y lo saludé): ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿te acuerdas?”, (él respondió) ‘sí, claro que me acuerdo’, (le dije) ‘pensar que fue mi primera vez contigo’, (él contestó) ‘¿en serio?’, ‘y yo, mendigo, ni se acordó, no se acordó, yo le entregué mi tesorito'”.

Gloria Trevi quedo satisfecha con la respuesta pero tan sorprendida como el publico.

Aquí te dejamos el vídeo completo de la capsula: