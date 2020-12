Galilea Montijo responde a los rumores de INFIDELIDAD de su esposo Fernando/Foto: La Saga

La conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, habló sobre los rumores de presunta infidelidad que cometió su esposo, el empresario Fernando Reina. Un popular medio de comunicación difundió que supuestamente estaban engañando a Gali y que incluso su marido tenía un hijo fuera del matrimonio.

Fernando Reina compartió en sus redes sociales un comunicado donde negó categóricamente las acusaciones en su contra y afirmó que el tiempo que tiene siempre lo pasa trabajando o con sus hijos, por lo que no hay posibilidad de que pueda cometer una infidelidad.

Asimismo, Montijo de 47 años también respondió a esta controversia, y afirmó que ella cree totalmente en Fernando, ya que está acostumbrada a que se creen esta clase de chismes sobre su relación.

“Yo no sé, yo creo que hay muchas situaciones alrededor, yo lo único que te puedo decir es que yo en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es”, dijo la conductora de acuerdo con el video del reportero Eden Dorantes.

Galilea Montijo asegura que su esposo no le gusta salir

La presentadora de televisión reveló incluso que su esposo Fernando es una persona dedicada a su familia y a su trabajo, que ni siquiera sale con amigos, por lo cual, ella ve muy difícil que de esta manera ocurra una traición.

“No sale de fiesta, hasta yo le digo: ‘Vete con tus amigos, sal’. No quiere, no le gusta y se la pasa haciendo deporte, si no está en la casa, con sus hijos. Está cañón (una infidelidad) y uno como mujer yo creo que también se daría cuenta ¿no?”, comentó Galilea Montijo.

Galilea y Fernando llevan casi 10 años juntos, y son padre del pequeño Mateo de 8 años/Foto: Quien

La estrella de Televisa declaró que ella y Fernando Reina ya saben que se pueden generar este tipo de especulaciones por pertenecer al espectáculo y a la política. Sin embargo, Montijo dijo que no descartan la idea de tomar acciones legales en contra del medio que difundió la noticia falsa.

¿Crees que Galilea Montijo y Fernando Reina tendrán muchos años de matrimonio? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

