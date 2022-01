Galilea Montijo regresa a Carmen Muñoz a TV Azteca ¿No la quiere en Televisa?

Existen rumores de que existe una rivalidad entre ambas conductoras.

La llegada de Carmen Muñoz a Televisa, empresa para la que trabajó hace 16 años, fue una gran sorpresa para el público, pero rumores aseguran que su regreso también causó desagrado entre algunas celebridades que conforman las filas de la televisora de San Ángel.

Ahora, ha surgido un video que podría confirmar estas suposiciones. En dicha grabación es posible ver a Galilea Montijo revisando su teléfono celular dentro de las instalaciones de la empresa y de repente es interrumpida por la ex conductora de Enamorándonos y Al Extremo, quien le pide ayuda para encontrar el Foro 16.

Sin embargo, la esposa de Fernando Reina le indica que ella está equivocada y que el lugar donde debería estar es en las instalaciones de TV Azteca. Cabe destacar que esta polémica escena fue parte de un video compartido en TikTok, con el cual buscan demostrarle al público que entre ambas conductoras no hay ningún roce.

Galilea Montijo desconoce a su nueva compañera de Televisa

La grabación no demoró en viralizarse en todas las redes sociales, lo cual provocó que los cibernautas lanzaron duras críticas en contra de Galilea Montijo, pues ellos aseguran que la empresa está haciendo todo lo posible para limpiar su imagen. Recordemos que en una pasada entrevista, ella declaró que no conoce a Carmen Muñoz.

“¿Muñoz o Armendariz? Te lo juro que no sé quién es”, fue el polémico comentario de la conductora para luego insinuar que la llegada de su nueva compañera a Televisa podría ser algo turbia: “Hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, hay lugares a donde llegas con la cabeza arriba y hay lugares donde llegas con la cabecita abajo”.

¿Por qué Carmen Muñoz renunció a TV Azteca?

Diversos rumores aseguraban que se uniría al elenco de Hoy, pero ella se ha encargado de negarlos.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Carmen Muñoz declaró en entrevista para la revista TVyNovelas que no renovó su contrato con TV Azteca debido a que las condiciones no eran favorables para ella, además de que consideraban necesario el pasar más tiempo con su familia, algo que no iba a ser posible si seguía en la empresa del Ajusco.

Fotografías: Redes Sociales