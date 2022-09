Galilea Montijo regala sexy baile a famoso DJ internacional

Galilea Montijo es una de las destacadas conductoras de Televisa que recientemente ha sorprendido a sus fans al presumir que conoció a uno de los grandes músicos del mundo, mismo a quien le regaló un sensual baile.

Hay que destacar que en el mundo de la música electrónica Steve Aoki es uno de los máximos exponentes, por ello es que no resulta una sorpresa que llene los espacios donde se presenta.

Sin embargo, el famosa DJ se caracteriza por tener una curiosa dinámica con su público: les arroja pasteles desde donde hace las mezclas y la bella Galilea Montijo no fue la excepción de este detalle.

Galilea Montijo le bailó a Steve Aoki

Galilea Montijo recibe un pastelazo de Steve Aoki. pic.twitter.com/QbzXIBLLlp — Lo + viral (@VideosVirales69) September 2, 2022

Tal parece que la guapa Galilea Montijo no perdió la oportunidad para pedirle que le arrojara uno de estos productos al rostro. Con mirada incrédula, el DJ no comprendió de primera mano de lo que se trataba, pero al final simuló hacerlo tras levantar la mano con la palma extendida.

Es por eso que como parte de la farsa, la conductora del Programa Hoy no simuló recibirlo con un gesto sensual que provocó las risas del también productor de EDM originario de Miami, Estados Unidos. Este hecho lo registró a través de sus historias de Instagram, donde se dijo muy emocionada por haberlo conseguido.

La conductora y su charla con el DJ

"Pon el pastel en mi rostro. ¿Dónde está el pastel?".

Eso fue lo que le dijo Galilea Montijo a Steve Aoki, quien en ese momento era maquillado. Al final, ambos rieron y se tomaron la selfie del recuerdo como debía de ser y comunicó: "Lo logré!!! Tengo mi foto con @steveaoki”.

No es para menos que sus seguidores se manifestaron de inmediato con algunos comentarios donde los elogiaron a los dos por tener un look bastante similar: "Pelazo los dos", les escribió su amiga Tania Rincón. "Me encantaaaa" y "Yo algún día lo diré !una foto contigo".

Cabe destacar que publicación de Galilea Montijo lleva hasta el momento poco más de 9 mil likes, pero estos continuarán sumando ya que ambos son figuras reconocidas dentro del mundo del espectáculo.

