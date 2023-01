Galilea Montijo recuerda la tormentosa relación que destruyó su autoestima

Galilea Montijo habla de la relación más tormentosa que ha vivido.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más exitosas de México, esto gracias a su carisma, belleza y talento, y aunque actualmente está viviendo un gran momento profesional y personal, en el pasado tuvo que enfrentar muchas dificultades, una de ellas, por culpa de un exnovio.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Galilea Montijo se ha sincerado sobre muchos aspectos de su vida, gracias al programa “Netas Divinas”, donde se incorporó como conductora en el 2022.

Fue justamente en una reciente emisión de “Netas Divinas”, donde Galilea Montijo, contó que vivió una relación “tóxica”, misma que trajo graves afectaciones a su vida.

Galilea Montijo habla de su relación más tóxica

Galilea Montijo habla de su relación más "tóxica".

Durante el programa “Netas Divinas”, la conductora del programa “Hoy”, fue cuestionada sobre el tema de las relaciones tóxicas, sorprendiendo al revelar que vivió una y de la cual le costó mucho trabajo salir.

Aunque Galilea Montijo, no reveló la identidad de su exnovio, contó que tuvo que soportar muchas infidelidades, además de que tuvo repercusiones en su seguridad y autoestima:

"Me costó mucho salir de ella. Me costaba mucho. Fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida. Me hicieron sentir muy fea" dijo.

La conductora, quién recientemente se hizo viral al revivirse sus supuestos vínculos con el narco, reveló que a pesar de que su exnovio la hacía sentir muy mal, se encontraba muy enamorada, por lo que fue difícil alejarse, sin embargo, esto solo forma parte de su pasado.

Te puede interesar: Esta es la fuerte razón por la que Galilea Montijo no deja el Programa Hoy

¿Quién es el actual esposo de Galilea Montijo?

¿Quién es el esposo de Galilea Montijo?

La actriz y conductora Galilea Montijo, contrajo matrimonio con el exdiputado Fernando Reina Iglesias, el 6 de agosto de 2011, en una ceremonia muy exclusiva.

Galilea Montijo en diversas ocasiones ha dejado en claro que tiene una gran relación con Fernando Reina, con quién tiene un hijo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram