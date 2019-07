Galilea Montijo recibe burlas en redes por cantar en inglés (VIDEO)

Galilea Montijo ha sido una de las conductoras más carismáticas de la televisión mexicana y que decir de las ocurrencias que realiza en cada programa del matutino "Hoy", aunque en una emisión pasada, debido a sus forma de interpretar una canción fue criticada por los internautas.

La conductora de Televisa estuvo participando en la sección "Canta la palabra", pues la dinámica consiste en interpretar una canción con la palabra que arroje la pantalla, aunque la presentadora de televisión hizo por primera vez una interpretación en inglés.

Cabe mencionar que tanto los conductores de Televisa, así como los invitados en el programa participan en la dinámica, y en esta ocasión Montijo se robó la atención del público por su manera de cantar en inglés.

Los usuarios al percatarse de la intepretación de la presentadora, no perdieron la oportunidad de empezar a criticarla y no dudaron el reírse, pues en los comentarios han compartido algunos emoticones de risas.

Galilea Montijo canta en inglés y recibe burlas en redes sociales

En el video se puede apreciar a la conductora de Televisa cantar la canción "My Heart Will Go On", debido a que la palabra que apareció en la pantalla fue "sueña"; Montijo de inmediato no dudo en interpretar una de las famosas canciones que formó parte de la película "Titanic", cuyo tema es de Céline Dion.

Entre los comentarios que enviaron mis fieles admiradores de la conductora Galilea Montijo, expresaron que desean que Andrea Escalona abandone el matutino, pues ya no quieren verla en pantalla, debido a las ocurrencias que hace en cada sección del programa de Televisa.

"Por favor que ya saquen a Andrea Escalona, señora productora no mezcle los sentimientos con el trabajo, la chava no tiene ningún talento".

