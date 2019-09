Galilea Montijo reacciona tras video saliendole una "amiga"

Hace unas semanas se filtró el video de Horacio Pancheri, actual novio de Marimar Vega, donde aparece auto complaciéndose sexualmente hablando, y tras ese video las críticas estallaron, sin embargo, no ha sido la única víctima de la filtración de un video prohibido, sino que también Galilea Montijo ha pasado por algo similar.

En la emisión del programa Hoy de este 5 de septiembre, mostraron una entrevista que se le hizo a Pancheri, donde fue muy sincero sobre su bochornoso momento, y lo poco que le importa, además de no haber afectado para nada su relación, pues fue un video de hace 5 años.

Tras esas declaraciones Galilea Montijo habló de cuando a ella le ocurrió lo mismo hace un tiempo, pues le hackearon su celular, y uno de los videos que se filtró fue en un instante en el que se estaba vistiendo, y aunque no es tan explícito como el de Pancheri, si se logra percibir algo de las partes íntimas de galilea.

“Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (…) dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono, fue un videíto rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto (…) y es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, dejalas, ellas también quieren salir”

Aunque Galilea Montijo consideró ese momento como algo insignificante, si le parece de muy mal gusto que la sociedad comparta videos de esa magnitud por puro morbo, pues es inaceptable que haya personas y medios de comunicación que lo comparten.

Y es que esos son algunos de los precios de la fama, el tener una vida de dominio público, pues todos están propensos a ser hackeados, como le ha pasado a Zague o a Horacio Pancheri.

