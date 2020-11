¿Galilea Montijo quiere fuera de hoy a Andrea Escalona?

Como informamos con anterioridad en La Verdad Noticias, el programa Hoy está pasando por un momento muy complicado, luego de que la productora Magda Rodríguez muriera de manera inesperada el pasado primero de noviembre, noticia que conmocionó a toda el equipo, y al mundo del espectáculo.

Sin embargo, tras el fallecimiento de la productora, muchos dimes y diretes del pasado han salido a la luz, y uno fue el presunto odio entre Andrea Escalona y Galilea Montijo, quien presuntamente pidió que la conductora se vaya.

Fue a través del canal de Youtube de Chisme No Like done Javier Ceriani reveló que, en el pasado, Galilea llegó a pedir “la cabeza” de “Andy” pues no era muy de su agrado, y siendo una de las conductoras con más tiempo al aire en dicho programa exigió ser tomada en cuenta.

Sin embargo, como Magda Rodríguez trataba de realizar todos los proyectos junto a su hermana y su hija, ambas de nombre Andrea, era prácticamente imposible que Escalona fuera destituida de su cargo.

¿Qué pasará con Andrea Escalona?

Después de la muerte de su madre Magda Rodriguez, es Andrea Rodríguez su hermana quien se ha quedado a cargo de la producción, por lo que nos queda claro que de momento Escalona está segura siendo conductora.

Además, dicha enemistad entre ambas conductoras se dio en 2018, cuando llegaron al programa, por lo que ahora ya limaron las asperezas y de hecho la tapatía fue una de las que se sintió más afectada por la muerte de la productora, y que brindó su apoyo a Escalona.

