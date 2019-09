Galilea Montijo presume sus encantos con atrevido look en el programa "Hoy"

Galilea Montijo ha dejado enamorados a los televidentes debido a los sensuales vestuarios que usa durante el programa matutino, aunque en esta ocasión decidió taparse las piernas con una falda larga de brillantes.

Desde la llegada de la conductora a Televisa, ha logrado tener el cariño del público, debido a sus ocurrencias cuando conduce algunos proyectos de la empresa San Ángel, aunque uno de los programas que más ha disfrutado trabajar ha sido en "Hoy", pues ha tenido momentos emotivos junto a sus compañeros como Andrea Legarreta, Raúl Araiza entre otros.

La presentadora a sus 46 años de edad se ha convertido en una de las conductoras favoritas en las redes sociales, pues ha obtenido millones de seguidores en Instagram. Las fotografías que ha mostrado de los looks que usa durante la emisión de Televisa, han inspirado a otras mujeres quienes admiran la belleza de Montijo.

La famosa conductora Galilea Montijo, durante la emisión pasada del programa "Hoy", decidió usar un look muy coqueto de brillantes cambiando el estilo de los vestidos cortos, aunque la blusa de lunares que eligió para combinar su outfit dejaba al descubierto su cintura.

Galilea Montijo enamora a sus fans con sus encantos

El look que usó la conductora en el matutino, logró enamorar a más de 14 mil seguidores, aunque algunos pudieron comentar aquella fotografía de la celebridad de Instagram, pues disfrutan las poses que hace la presentadora de televisión.

"Bella como siempre, no hay día que no me sorprendas", "Tan hermosa", "Preciosa", "Diosa mi reina". Fueron algunos comentarios de sus fans.