¿Galilea Montijo planea DEJAR el programa “Hoy” después de más de 10 años?

¿El programa Hoy de Televisa se quedará sin Galilea Montijo? Ya han comenzado a circular rumores de que la famosa conductora del matutino está planeando dejar el programa después de más de 10 años de pertenecer a él.

Esta idea ha comenzado a rondar en redes sociales por los televidentes seguidores del Programa Hoy, después de la ausencia que Galilea tuvo en el considerado uno de los programas más famosos de Televisa.

La hermosa actriz tapatía tiene más de 30 años de carrera en Televisa; pero 13 de ellos como parte del Programa Hoy, mismo al que se unió en el año 2007. Galilea Montijo se unió a los talentos de Andrea Legarreta y Raúl El Negro Araiza, quienes tienen aún más tiempo siendo parte del famoso matutino.

Fue el pasado viernes 5 de febrero que el matutino se desarrolló con todos sus conductores, a excepción de La Gali, lo que despertó la curiosidad de los seguidores del programa producido por Andrea Rodríguez Doria.

La ausencia de Galilea en el matutino ha generado la preocupación de los fans. Quienes esperan que la conductora siga formando parte de Hoy/Foto: Radio Fórmula

La preocupación aumentó cuando una seguidora de Galilea Montijo señaló que no podría ingresar a las redes sociales de la guapa conductora, lo que le preocupó realmente pensando que algo malo pudo haberle pasado.

"Gali no sé si me bloqueó o tiene problemas con su cuenta no me sale nada de ella", señaló la joven.

¿Galilea Montijo se podría alejar de la televisión por sus escándalos?

Recientemente, Galilea Montijo ha estado en enorme revuelo en los medios de comunicación, esto debido a los rumores de que su esposo Fernando Reina le ha sido infiel.

La hermosa conductora ha dado la cara ante las especulaciones y ha señalado que lo que diga su esposo eso es, pues ella confía plenamente en el amor de su vida.

Gali y Fernando tienen ya 10 años de matrimonio, mismo que ha dado por fruto al único hijo de la famosa conductora del Programa Hoy, Mateo. Para Galilea Montijo el post parto no fue nada fácil ya que asegura presentó depresión postparto.

Sin embargo, ella rápidamente se incorporó al trabajo y sorprendió a todos al regresar más hermosa que nunca a la conducción de Pequeños Gigantes.

Mucho se dijo que Galilea Montijo había realizado a un método no muy común para retomar su hermosa figura después de convertirse en madre. Señalaron que La Gali se alimentó por un tiempo con una sonda para poder bajar de peso con mayor rapidez.

Montijo también estuvo involucrada en unas fotografías muy comprometedoras. Había quien aseguraba tenía fotos en las que la conductora se lució sin indumentaria alguna y buscaba venderlas al mejor postor.

Ande los rumores de la existencia de dichas imágenes, la famosa ex reina de belleza no dudó en dirigirse a su público y hablar sobre las mismas. Galilea Montijo aseguró que las imágenes no se trataban de ella, sino de otra mujer.

La famosa hasta mostró ella misma las imágenes y señaló lunares, tatuajes y demás características que comprobaban que no era ella la persona de las fotografías. ¿Crees que Galilea Montijo se quiere alejar del programa Hoy? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Google News y mantente informado.