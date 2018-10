¡Galilea Montijo no se le mueve la cara por tanto bótox!

Una de las conductoras y actrices más conocidas de México es sin duda la espectacular Galilea Montijo, y es que no solamente las señoras la adoran por su carisma, sino que su voluptuoso cuerpo y su sensual rostro captan la atención de los caballeros.

Pues bien, todo parece indicar que la famosa quiere conservar esa belleza y juventud por siempre, por lo cual ha optado por inyectarse bótox, o por lo menos eso aseguró recientemente en el programa ‘Hoy’, cuando reveló lo que sufre por haberse inyectado.

En uno de los retos del programa, la conductora debía comer una galleta, la cual tenía que mover desde su frente hasta su boca, únicamente con muecas, algo que nunca consiguió, pero que además sus seguidores comentaron en redes sociales, pues no se le movía absolutamente nada del rostro.

Galilea Montijo se le dificultaba hacer movimientos con su cara

Y no sólo eso, sino que en algún momento del reto la misma Galilea aseguró que el bótox no la dejaba mover el rostro; el comentario causó tanto revuelo, que los medios de comunicación no dudaron en preguntarle sobre el tema, sin embargo, la conductora se arrepintió de haberlo mencionado y negó rotundamente que usara bótox para verse más joven.