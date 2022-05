Galilea Montijo necesitaba el permiso de su esposo para estar en un programa

La conductora declaró que su esposo autorizó su participación en un conocido programa/Foto: SDP Noticias

Galilea Montijo ahora será nueva conductora en el programa “Netas Divinas”, el cual ya está conformado por Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún. Sin embargo, la integrante del matutino “Hoy”, generó controversia al revelar que tuvo que recibir el permiso de su esposo, Fernando Reina, para poder participar en el proyecto.

"Le pregunté qué le parecía y me dijo: si van a hablar de exparejas y no dicen nada, qué flojera. Si no dices, no eres tú y no eres la Galilea que conocemos, que hu*va y mejor no lo hagas (el programa). Así que tenemos la autorización del Aquaman", reveló Galilea, durante la presentación oficial del programa ante la prensa.

Así que ahora que Galilea Montijo será parte de Netas Divinas, contará mucho más sobre su vida, ya que tiene la autorización de su esposo. Aunque esto ha generado polémica entre los fans de la conductora, ya que consideran que ella no debía recibir “permiso” de su pareja.

Critican la llegada de Galilea Montijo a Netas Divinas

La titular de "Hoy" se suma a partir de la semana próxima de la nueva entrega de Netas Divinas, un programa semanal que se transmite por Unicable y en donde las participantes tienen invitados y hablan de todos los temas sin que en el proceso de edición se supriman comentarios.

Pero la llegada de Gali al programa ha generado decenas de críticas. Ya que el público de Netas, el cual es en su mayoría conformado por mujeres, considera que Montijo no será una buena integrante para el programa.

Sin embargo, las cuatro presentadoras, Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, aseguran estar muy contentas con el ingreso de Galilea Montijo, y aseguran que le dará un toque distinto al proyecto, así que esperan que la audiencia le dé una oportunidad.

¿Quién es el esposo de Galilea Montijo?

Fernando Reina Iglesias es el esposo de Galilea, un deportista, empresario y político mexicano de 44 años de edad. Actualmente es diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Galilea Montijo y su esposo, comparten un hijo juntos: Mateo de 10 años de edad.

