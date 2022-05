Galilea Montijo luce más joven que nunca gracias a este sexy outfit

La nueva foto de la conductora ha causado sensación entre sus seguidores.

Galilea Montijo logró robar miles de suspiros a los caballeros gracias a una nueva fotografía compartida en Instagram que se tomó dentro de los foros de Televisa donde graba el programa Hoy y en la cual modela un sexy atuendo que la hace verse más joven que nunca.

En la imagen podemos ver a la conductora de origen tapatío lucir una blusa con estampado bicolor y mangas cortas de color blancas, la cual combinó a la perfección con un diminuto short blanco y unos zapatos de tacón amarillos. Para complementar su outfit, ella utilizó combinó algunos discretos accesorios con un elegante chongo en el cabello.

La conductora recibió varios piropos por lucir un juvenil atuendo en nueva foto para Instagram.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención de esta sexy fotografía compartida en Instagram, misma que ya supera los 19 mil likes, es que sus torneadas piernas quedaron al descubierto frente a la cámara y que ese atuendo le ayudó a aparentar una edad menor.

Aprendió a amar la celulitis de su cuerpo

Cabe destacar que esta coqueta publicación llega un par de días después de que ella misma revelará en la reciente emisión de Netas Divinas que con el paso de los años ha tenido que aprender a lidiar y amar la celulitis de su cuerpo, esto después de que se diera cuenta que cualquier esfuerzo por desaparecerla era en vano.

“Mis nalgas y mi celulitis… Ay, me chocan. Mis nalgas y la celulitis las odio… Ojo, con los años he dejado de pelearme con la celulitis y mis defectos, los he aprendido a querer”, declaró la conductora de Hoy, cuya permanencia en el programa de Unicable está en riesgo debido a que los fans están recabando firmas para exigir su renuncia.

¿Cómo se hizo famosa Galilea Montijo?

Con más de 25 años de carrera artística, la conductora tapatía se ha convertido en la favorita del público televidente.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Galilea Montijo cobró relevancia al ganar el concurso Chica TV en 1993. Un año más tarde, ella debutaba como conductora en el canal de cable Ritmoson latino para posteriormente unirse al programa Vida TV y de ahí pasar a Hoy, en donde se ha convertido en una de las estrellas más queridas de Televisa.

