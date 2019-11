Galilea Montijo le copia el look a Danna Paola en INSTAGRAM

Tal parece que Galilea Montijo anda muy fanática de la serie ‘Élite’ de Netflix, pues su último look utilizado en el matutino HOY, es muy parecido a los atuendos utilizados por Lu, el personaje interpretado por la famosa cantante mexicana Danna Paola.

Cabe destacar que Galilea Montijo es una de las conductoras mexicanas con más seguidores en redes sociales, pues tan sólo en su cuenta oficial de Instagram tiene 7,1 millones de personas que a diario halagan su trabajo y belleza.

Aunque en realidad todavía no se puede llegar a comparar con la gran popularidad que tiene Danna Paola, quien le dobla la cifra de fans con más de 14,1 millones en la misma plataforma, siendo una inspiración para el público de todas las edades.

Y por lo visto, las famosas no se salvan del gran fanatismo que se vive en la actualidad por Danna Paola; tal es el caso de Galilea Montijo que se inspiró en ella para crear su outfit del día, con el que lució preciosa durante la emisión mañanera.

A pesar de que dicho look nos pareció fantástico, no cabe duda que dividió muchas opiniones entre sus seguidores, ya que no todos estuvieron de acuerdo con su forma de vestir, primero por copiarle el look a Danna Paola y segundo porque opinan que opinan que es un estilo demasiado juvenil.

Respecto a esto, diversos usuarios de la aplicación opinaron que Galilea Montijo debería vestir de acuerdo a su edad, y con eso no se refieren a que tenga que utilizar un suéter de viejita, pero sí que empiece a adoptar un toque de elegancia tal como lo hace su compañera Andrea Legarreta.

¿LABIOS MÁS GRANDES?

Una reciente fotografía publicada por la misma Galilea Montijo levantó sospechas de que la conductora de televisión se sometió a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de sus labios, al ser visiblemente más grandes y carnosos.

Los fans de la guapa tapatía no dudaron en preguntar en diversas versiones si la conductora se había inyectado los labios para cambiar su aspecto; no obstante, Galilea Montijo aún no ha hecho ninguna declaración al respecto.

