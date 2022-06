Galilea Montijo impacta al confesar a qué edad perdió la inocencia

Galilea hace revelación que paraliza a las Netas Divinas

Galilea Montijo siempre se ha caracterizado por no tener filtros al momento de hablar y sobretodo si se encuentra rodeada de sus amigas más cercanas.

Desde su incorporación a la nueva etapa de Netas Divinas, sus pláticas y anécdotas la han dejado ver con un gran corazón y desde luego llamando la atención de la audiencia.

La guapa conductora que recién celebró su cumpleaños número 49 causó furor por su respuesta, sin embargo se tomó con gracia los comentarios en las redes.

Galilea hace revelación que paraliza a las Netas Divinas

En plena transmisión en vivo del programa Netas Divinas, la conductora jaliscience puso en aprietos a sus compañeras después de su revelación.

Gali confesó que a los 16 años de edad perdió su virginidad, por lo que su repuesta dejó atónitos a más de uno.

Aunque no especificó con quién vivió dicho momento, su comentario surgió después que le preguntaran si sus padres le han creído todas las excusas que ha inventado.

"Siempre me creyó, pues sí cayó por la pobre de mi ma siempre me creyó no te preocupes ma mi virginidad fue hasta los 16 años", dijo.

La única que reaccionó fue Paola Rojas, quien simplemente se limitó al decir "que miedo" y la conversación tomó otro rumbo.

Galilea Montijo en Netas Divinas

Galilea Montijo en Netas Divinas

Gali se sumó a Natalia Téllez, Paolá Rojas, Daniela Magún y Consuelo Duval, como la nueva integrante de Netas Divinas, sin embargo su incorporación ha dividido opiniones.

"Galilea tiene muchas cualidades, pero se ve mejor en Hoy. Ese programa no cuadra con ella. Perdón a los fans, es mi punto de vista", expresan los fans.

Galilea Montijo mientras tanto continúa al frente del 'Programa Hoy' y se espera que pueda sumarse como investigadora o conductora a la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!