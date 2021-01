Galilea Montijo ¿es santera? parece que hizo de todo para retener a su marido

Yucatán se mantiene en color naranja a nivel estatal; habrá multas severas para quienes no cumplan con las restricciones a la movilidad. Durante el parte medico de este jueves 28 de enero del 2021, el secetario de salud del gobierno del estado Mauricio Sauri, dio a conocer las medidas de restricción a la movilidad, las cuales se aplican con el objetivo de evitar que aumente el numero de contagios por coronavirus. “A los conductores que circulen despues de las 11:30 de la noche se les aplicará multa, y de acuerdo con la gravedad se podría llegar a la retención de la licencia del conductor o el vehiculo”, explicó. Añadió que tambien habrá multas que irán desde los 3946 pesos y hasta los 5 mil pesos, y todo lo recaudado de las multas servirá para la compra de insumos medicos. Por su parte, tambien explicó que del 4 al 17 de febrero habrá maxima restricción vehicular y peatonal además del acceso a las playas y al malecon internacional y tradicional de Puerto Progreso, pero los restaurantes que se encuentran en la zona podrán operar con normalidad. De acuerdo con el reporte de los indicadores del semáforo estatal, este continua en naranja, por lo que las indicaciones para esta semana no varían. El secretario de Salud Mauricio Sauri, explicó que el porcentaje de ocupación de camas es del 46.4 por ciento está en ascenso y en color amarillo, mientras que el porcentaje de cuidados intensivos Covid y no Covid es del 31.3 por ciento, está en color amarillo y estable Añadió que el incremento de las admisiones hospitalarias en comparación a la semana anterior está en descenso y en color amarillo. Además aseguró que el ritmo de contagiosidad del virus está en en color naranja es del 1.14 por ciento y está en descenso, mientras que la positividad de los casos está en color rojo y en descenso.