Galilea Montijo hincada SIN NADA de ropa presume todas sus "cositas" (FOTO)

Galilea Montijo SIN NADA de ropa se hinca y presume todos sus "cositas" (FOTO)

La conductora Galilea Montijo es una de las estrellas favoritas del programa "Hoy" , que siempre ha dado de qué hablar durante su carrera , pues siempre se ha visto involucrada en diversos rumores.

Pero eso no es todo, pues también es de las más seguidas en su cuenta oficial de Instagram en donde publica imágenes de ella en elegantes y carísimos atuendos que dejan a más de uno con la boca abierta.

Recientemente la reconocida conductora del Programa Hoy, ha publicado una imagen que está elevando la temperatura del Instagram, ya que aparece en una pose totalmente ardiente.

EN MODO PLAYERO

Resulta que la consentida Galilea Montijo posó en una imagen en donde pareciera que no tiene nada de ropa en el cuerpo y solo trapa sus exquisitos atributos con una especie de stiker en forma de traje de baño.

La imagen está conmocionando a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, que no han dudado de comentarle lo bien que se ve en la imagen donde aparece de rodillas a las orillas de una playa.

Hasta el momento la imagen ha generado más de sesenta y nueve mil reacciones y dentro de los comentarios se alcanzan a leer algunos de esta manera: “Estás divina”, “��Brilla brilla!�� Bella bella!�� I love you so much “, “oh dios mio esto es asombroso”.

Galilea en su imagen, también compartió unas frases así: “Thank you so much for my picture @donna_adi I am a big fan of your work / Muchas gracias por mi [email protected]_adi soy una gran fan de tu trabajo”.

BIKINI DE ENCANTO

Hace unos días, hay que recordar que la presentadora de 46 años de edad impactó a sus seguidores de redes sociales con una fotografía con un atrvido bikini, con el que demostró que sigue enforma y con un cuerpo de mucha envidia para muchas mujeres.

En esa publicación había anunciado ya, que se iba de fin de semana a la playa pues en la imagen de lo que parece un gimnasio colocó también un mensaje que decía: "Playa o Gym? Cerveza en mano��? NELLLLLLL PA’ LA PLAYAAAA".

