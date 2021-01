Galilea Montijo hará escenas CACHONDAS en su regreso al mundo de las telenovelas

A pesar de que ahora es una de las conductoras más populares de Televisa, Galilea Montijo inició su carrera artística participando en exitosas telenovelas, entre las cuales destacan ‘El premio mayor’, ‘Tú y yo’, ‘Tres mujeres’, ‘El precio de tu amor’ y ‘Azul’.

Como conductora del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo se ha ganado el corazón de las familias mexicanas y todo gracias a su carisma, sencillez y sentido del humor, pero hay personas que quieren volver a verla en el mundo de las telenovelas, petición de la que habló durante un reciente encuentro con la prensa.

La conductora tapatía aseguró que no tiene problema alguno en regresar a las telenovelas y que tampoco tendría problema en hacer escenas cachondas: "De lo que me pongan. Yo feliz de la vida. Ya sabes que me divierte mucho mi trabajo, y lo amo. Y a mí de lo que me pongan a hacer, yo feliz de la vida".

A pesar de ello, la estrella de ‘Hoy’ declaró que en el 2021 no está interesada en volver a las telenovelas, pero que sí ha recibido propuestas por parte de productores, mismas que no pudieron llevarse a cabo por la actual pandemia de coronavirus que se vive en México.

“Para este año, pues no. Había planes, como los tenemos todos cuando planeas el trabajo de meses antes, pero desgraciadamente pues no”, finalizó Galilea Montijo.

La última telenovela de Galilea Montijo en Televisa

La última telenovela en la que Galilea Montijo participó fue en ‘La verdad oculta’, la cual fue transmitida en 2006 y contó con la participación protagónica de Gabriel Soto como su pareja, Eduardo Yáñez y Elizabeth Alvárez. Dicha producción estuvo a cargo de Emilio Larrosa.

¿Te gustaría que Galilea Montijo regrese al mundo de las telenovelas? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

