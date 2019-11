Galilea Montijo hace arder TELEVISA con tremendo escote y botas punk (FOTO)

Galilea Montijo es una de las conductoras del programa "Hoy" de Televisa que se ha convertido en una de las favoritas de la emisión matutina, en donde ha conquistado a las familias mexicanas con su carisma, belleza y sentido del humor.

Tal es la fama de Galilea Montijo que a lo largo de su trayectoria se ha logrado acomodar como una de las más influyentes en las redes sociales, pues siempre goza del recibimiento y cariño del público que disfruta de las secciones muy entretenidas y divertidas del matutino.

La Montijo en ningún momento se mantiene del todo alejada de sus fans, es por eso que siempre se mantiene publicando sus mejores momentos en redes y no tarda mucho para que sus seguidores reaccionen a cada una de ellas.

¿CUÁL ES EL LOOK CON EL QUE ESTÁ SORPRENDIENDO GALILEA?

Recientemente Galilea Montijo ha publicado una imagen en su cuenta oficial de Instagram, en donde aparece con un estilo desenfadado con el que se ha robado las miradas de miles de sus seguidores, ya que luce un desenfadado abrigo, bisutería y una ardiente falda asimétrica con un escote en el que ha dejado entre ver sus exquisitas piernas.

La imagen ha bastado para hacer arder el Instagram, ya que hasta el momento la publicación ha logrado tener más de cincuenta mil reacciones y cientos de comentarios en donde predominan los halagos hacia la belleza inigualable de Galilea Montijo.

Entre los comentarios resaltan los siguientes: “Sos una bomba ������ te amo Montijo”, “ESA FALDA ME UUUUURGE JAJAJAJAJAJJA”, “Estás con madre �� me encanta”, “Flaquita �� amamos tu look ������”, “Amoooo esa falda “, “Qué chulada de mujer, amo verte en Hoy”, “Eres un encanto, me encanta tu look”, entre muchas más.

Cabe destacar que Galilea Montijo se ha convertido en toda una experta en moda, pues además de tener su colección de ropa, también disfruta presumir los looks que usa durante su participación en el programa matutino de Televisa para inspirar a las demás chicas a lucir su figura con atuendos de temporada.

