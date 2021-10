El programa La Más Draga 4 tuvo como jueza invitada a Galilea Montijo quien desató aún más controversia dentro del reality al supuestamente discriminar a un participante por tener una discapacidad, comentario que no pasó desapercibido por los internautas, quienes rápidamente hicieron tendencia el momento y criticaron sus palabras.

En sí el programa es muy controversial al grado de ser criticado por miembros de la comunidad LGBTT+ y en esta ocasión la protagonista de la polémica fue la querida presentadora del famoso matutino de Televisa.

La competencia se enfoca en el glamour del drag y ha contado con diversas personalidades de Televisa, TV Azteca e incluso Imagen TV, como jueces y conductores invitados.

Uno de los famosos que causó más furor en el programa fue Faisy quien se convirtió en drag queen para su aparición en el polémico show y tenemos los detalles en La verdad Noticias.

La presentadora de Hoy hizo polémico comentario

Todo iba bien en el programa e incluso la presentadora del Programa Hoy destacó por su buen outfit pero en una de las participaciones de las drag, en su intento de alentarla a seguir adelante, tocó fibras sensibles cuando habló de su discapacidad.

“Me encanta que no te dé vergüenza de verdad, porque dicen es diescapacitado, no no no, el discapacitado que no sabes que hay personas con discapacidades"