Galilea Montijo habla de las preferencias sexuales de su hijo Mateo

Como usted recordará, este fin de semana Galilea Montijo vivió momentos muy especiales para ella, pues además de que fue coronada como ‘Reina Gay 2019’, participó y bailó en la ‘Marcha del Orgullo LGBT+ 2019’.

Durante su participación en el evento, la actriz y conductora confesó que ya ha entablado platicas con su hijo Mateo acerca de la homosexualidad, pues el niño de 7 años de edad, ya le ha empezado a preguntar sobre estos temas.

Todo surgió a raíz de que Mateo notó que su padrino, el famoso maquillista Alfonso Waithsman, se comportaba diferente a los demás hombres, por lo que al hijo de Galilea le surgió la duda acerca de sus preferencias sexuales.

Durante el desfile, Galilea Montijo no dudó en contarle a la prensa:

“Siempre me he rodeado de gente de la comunidad, son los más talentosos, es gente que yo quiero mucho, uno de ellos es mi compadre y lo saben es padrino de mi hijo. Mi hijo no tiene idea de lo qué es la homosexualidad; tiene siete años, todavía no lo comprende, pero en la casa se le dice, porque me dice: '¿Mamá, a mi padrino le gustan los hombres?', (y ella le responde) ‘Sí mi amor’. O sea las cosas como son”, contó Montijo durante el desfile.

La conductora expresó su felicidad porque la comunidad LGTB la haya elegido como reina y también la haya invitado a desfilar con ellos.

LA HISTORIA DE GALILEA MONTIJO Y ALFONSO WAITHSMAN

Galilea y Waithsman son amigos desde hace más de 15 años. Se conocieron en Televisa San Ángel, cuando ella conducía espacios como el matutino ‘Vida TV’ y él aún seguía trabajando en el pull de maquillistas.

A lo largo de los años, la amistad se ha hecho tan cercana que, como Montijo comentó, lo hizo padrino del pequeño Mateo, el hijo que tuvo Galilea con el político Fernando Reina Iglesias, on quien se casó en 2011 en Acapulco.

