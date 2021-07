Galilea Montijo ha sido infiel, ella misma lo confesó

Galilea Montijo recientemente ha confesado que ha sido infiel pero no dijo cuándo, pues hasta bromeó un poco con su esposo y la situación, pero dijo que nunca lo engañaría.

Hay que recordar que Galilea Montijo es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana, pues tiene talento, es hermosa, tiene una figura de envidia, carismática y un gusto excelso por la moda.

No queda duda de que a sus 48 años de edad la conductora de Televisa luce fenomenal. Sin embargo, como todo en la vida no puede ser perfecta y constantemente se mete en polémicas; en esta ocasión hizo una seria confesión que dejó a todos impactados.

La belleza tapatía se caracteriza por ser muy abierta con su vida, pues constantemente compartió en sus redes momentos importantes para ella y su familia; esa es una de las razones por las cuales tiene más de nueve millones de seguidores en redes sociales.

¿A quién le fue infiel Galilea Montijo?

Fernando Reina y Galilea Montijo

Resulta que la jaliciense dejó a todos impactados porque admitió que ha sido infiel en algún punto de su vida, sin embargo no dio más detalles sobre lo sucedido.

No es para menos que tras estas confesiones, se desataron rumores y versiones si lo habría hecho con su actual pareja el empresario y político Fernando Reina Iglesias con quien está casada desde el 6 de agosto del 2011.

Estas confesiones las realizó la bella Galilea Montijo mientras la conductora estaba junto al invitado del día en el programa Hoy, Ariel Padilla en el juego Manotazo, en donde ‘la Gali’ tuvo que confesar que en alguna ocasión puso el cuerno:

“Cuando uno está joven sí suele hacer esas cosas. Fíjate, no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, la neta sí”, contó. Luego de eso, Ariel Padilla reconoció que también fue infiel durante su adolescencia.

El esposo de Galilea Montij

Fernando Reina

Fernando Reina Iglesias tiene 42 años de edad y es bastante conocido en Acapulco, y a nivel nacional ahora por ser el esposo de Galilea Montijo, quien es conductora de los programas "Hoy" y "Pequeños Gigantes".

El apuesto empresario es casi 5 años menor que Galilea, pero la edad no ha sido inconveniente para que ambos no hayan logrado entenderse como pareja y su relación es bastante sólida.

Cabe destacar que Galilea Montijo también fue cuestionada sobre si alguna vez engañaría a su esposo a lo que la famosa contestó que no lo haría, pero sí bromeó un poco con la situación.

