Galilea Montijo festeja el éxito del Teleton al ritmo de Pedro Fernández (VIDEO)

La conductora mexicana Galilea Montijo es sin duda una de las figuras mas bellas y queridas por el publico nacional, pues además de su participación en el popular programa hoy, también ha conducido en numerosas ocasiones el famoso reality “Pequeños Gigantes” que podría catalogarse como una versión infantil de “La voz…México”.

Durante los pasados días, Galilea fue una de las celebridades que ofreció más apoyo al Teleton, pues como cada año se realiza la recaudación de fondos para ayudar a niños con capacidades diferentes a recuperarse, y afortunadamente se superó la meta con creces, por lo que la famosa conductora lo celebró de una manera muy peculiar.

¿Qué hizo Galilea Montijo?

El día de ayer se celebró el ultimo día de la colecta del Teleton, y este año la meta de recaudación total fue de $364,097,181 pesos, pero para sorpresa de todos, la cantidad recaudada fue de $367, 190,205 pesos, superando la meta establecida con una increíble cantidad de $3,093,024. Por lo que este año podría superar a los demás con la diferencia de mas de 3 millones.

Te puede interesar: ¡Escándalo! Actor de Televisa revela intimidades de Angélica Rivera

"Te amo Mèxico"

La famosa conductora publicó un video en su cuenta de Instagram en los momentos de la celebración, donde junto a los presentes bailaron de felicidad al ritmo de “Si te vienen a contar” del famoso cantante regional Pedro Fernández, quien también estuvo presente en la celebración.

Y al parecer la celebración no acabó ahí, pues Galilea Montijo aprovechó para tomarse fotos con la selección sub 17 de fútbol femenil quienes quedaron como subcampeonas en el mundial femenil sub 17.