Galilea Montijo explota en llanto y pide un alto a los ataques en su contra

“Ya paren con todos los ataques a mi persona”, Galilea Montijo estalló en llanto ante sus miles de seguidores, asegurando que todos los rumores que envuelven a su familia son falsos, pidiendo así un alto a toda la violencia que gira en torno a su imagen.

La conductora narró en viva voz de todo lo que la han acusado, desmintiendo cada uno de los puntos a tratar y rompiendo en llanto ante la súplica para la prensa.

La gota que derramaría el vaso fue la reciente publicación del libro “Emma y las otras señoras del narco”, donde el nombre de Montijo fue relacionado junto al de otras famosas como Ninel Conde, Alicia Machado o Issabela Camil.

Galilea Montijo rompe en llanto por polémicas

Entre un mar de lágrimas, la conductora del matutino “Hoy” se expresó ante sus seguidores por las recientes polémicas que giran en torno a su imagen y familia, asegurando que cada uno de ellos es falso.

“Para ustedes que me siguen, me han visto reír y llorar de tristeza, esto y mucho, pero mucho trabajo me ha permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y a mis hermanos”

Gali alegó que le duelen todas las acusaciones que le han sacado a lo largo de estos años, sin embargo la gota que derramó el vaso fue la supuesta relación de su esposo, Fernando Reyna, con la familia de Inés Gómez Mont.

“No tengo ni he tenido relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez, mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de Televisa”, haciendo énfasis a las notas relacionadas sobre la estancia de su hermana en prisión.

“Ya paren a los ataques a mi persona”, pide Galilea

Finalizando el video, la conductora pidió atentamente a la prensa, parar a todos los ataques en su persona, recalcando que su único motivo en la televisión es entretener y llevar una sonrisa a las familias mexicanas.

“Pido y de verdad les suplico ya paren con los ataques a mi persona a lo largo de tantos años, yo ya no voy a hablar al respecto de este tema, ni de ningún tema relacionado a ningún escándalo”

Finalmente, Galilea Montijo aseguró que se siente devastada y muy dolida ante las recientes acusaciones, sin embargo aseguró que seguirá trabajando con el humor que tanto la caracteriza en las mañanas.

