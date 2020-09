Galilea Montijo explota en Televisa y protagoniza un polémico berrinche ¡OMG!

Galilea Montijo causó revuelo durante el programa de Televisa

La hermosa conductora Galilea Montijo protagonizó un momento bastante escandaloso durante su participación en una de las dinámicas del programa matutino de Televisa, y todo sucedió en la actividad "Canta la palabra", donde la famosa estaba disfrutando interpretar una canción.

La presentadora del programa "Hoy" decidió cantar la canción "Cómo te voy a olvidar", uno de los exitosos temas de la agrupación Los Ángeles Azules, pero hubo un momento que incomodó a Montijo, quien no dudó en hacer tremendo berrinche en plena transmisión de la producción.

La conductora mexicana Galilea Montijo, protagonizó un momento escandaloso en el matutino de Televisa, mientras que sus demás compañeros comenzaron a reírse por lo sucedido. La famosa estaba muy concentrada y entretenida cantando cuando la interrumpieron.

Ver esta publicación en Instagram �� Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 18 Sep, 2020 a las 8:26 PDT

Así fue el berrinche de la conductora Galilea Montijo

En el video que compartió la cuenta de YouTube del programa "Hoy", se puede apreciar en el minuto 3: 33 que la famosa explotó y mencionó: "A mi no me estes callando, a mi no me calles", luego de ser interrumpida por la vocecita que se escucha para finalizar la participación de los conductores.

Tras el berrinche que hizo la conductora de Televisa, los internautas comentaron que Montijo es una de las presentadoras favoritas en el programa matutino, pues disfrutan de las ocurrencias que hace, su carisma y sentido del humor le han permitido lograr el cariño del público a lo largo de muchos años.

Te puede interesar: Galilea Montijo cautiva a sus seguidores al exhibir su rajada

A la presentadora Galilea Montijo, le gusta hacer divertidas bromas y ocurrencias en el foro del programa "Hoy", por lo que aquel bochornoso momento fue parte de una de sus travesuras que le gusta hacer cuando participa en alguna sección de la producción.

¿Te pareció divertido el video? ¿Consideras que la conductora solo quiere llamar la atención por sus ocurrencias?