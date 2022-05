Galilea Montijo es nueva conductora de “Netas Divinas” ¿Abandona hoy?

Galilea Montijo ya es parte de Netas Divinas

Galilea Montijo es una famosa conductora del programa “Hoy” de Televisa, que recientemente ha causado polémica, ya que se unió como nueva integrante de “Netas Divinas”, así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa que se transmitió en vivo desde el canal de Unicable.

Hay que destacar que, desde el inicio de la transmisión de este anuncio, se dio a conocer que la nueva temporada de Netas Divinas seguirá con el equipo anterior: Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magun.

Por otro lado, se resalta que en los cambios se encuentra un nuevo foro de grabación, en Televisa San Ángel, así como con una nueva conductora: Galilea Montijo. Al respecto, la tapatía reveló que se encuentra feliz y agradecida por esta nueva etapa.

Galilea Montijo en Netas Divinas

La famosa conductora de Televisa, dijo que admiraba a todas las mujeres con las que trabajará, pues son guerreras y sobre todo muy trabajadoras: “Antes que nada quiero agradecer por la bienvenida”.

“Me emocionan muchas cosas, la primera es estar al lado de mujeres luchonas, guerreras, mamás, de diferentes sabores, colores y que somos bien trabajadoras. Vengo a sumar a que el público se divierta”.

Entre otros detalles la talentosa Galilea Montijo tenía muchas ganas de hacer otras cosas, por lo que también ha revelado que se siente: “Muy contenta, pero muy agradecida”.

Galilea Montijo también indicó que no le preocupa abrir una ventana sobre su vida personal, pues ya han inventado mucho: “Después de todo lo que han dicho de mí, crees que me preocupa todo lo que dicen de mí. El otra vez le dije a mi esposo, me dijo ‘pues sé neta’”.

Reacciones de sus fans

Como era de esperarse los usuarios de las redes sociales han reaccionado, pues algunos celebraron que Galilea Montijo se sume al programa, mientras que otros mostraron su molestia.

“Me da gusto por la Gali” “No inventen, que lástima que metan a ésa "Sra". NO tiene nada que aportar al programa, a muchas personas NO nos gusta”; “Hay más personas interesantes que Galilea!”, se lee entre las reacciones que le dedican a la famosa conductora Galilea Montijo.

