Galilea Montijo entre lágrimas rebela el mal momento por el que está pasando

Galilea Montijo es una famosa conductora de televisión que sorprendió recientemente a los televidentes al romper en llanto en plena transmisión de Netas Divinas, ya que reveló que la está pasando muy mal debido a razones que la tienen muy triste y frustrada.

Por eso ahora la conductora se encargó de desmentir los rumores de separación, sin embargo, explicó que está pasando por otros asuntos personales, pues no ha dejado de recibir miles de comentarios negativo a través de redes sociales y muchos de ellos tienen que ver con su ingreso al programa de Unicable.

Resulta que este inesperado momento comenzó cuando su compañera Natalia Téllez contó entre lágrimas que acude a terapia para sanar su inseguridad por no tener mamá.

Las confesiones de Galilea Montijo

Es por eso que la bella conductora dijo: “Ay, qué fuerte porque a parte me pegó la sensibilidad, Natalia. Yo con mi mamá soy como la mamá de mi mamá. Soy la hija más grande, a ella le tocó irse a trabajar, A mí ser la mamá, a mi abuela ser mi mamá".

Por si fuera poco, la talentosa conductora Galilea Montijo admitió que le ha costado mucho entender sus sentimientos, pues al ser la figura fuerte de su familia, pocas veces ha recibido apapachos y palabras de aliento de ella misma, además de que no se reconoce el trabajo y esfuerzo que ha hecho para convertirse en la mujer que hoy en día es.

"Siempre he sido muy dura conmigo, me ha costado mucho apapacharme... Pero, 'eres chingo** en lo que has hecho, bueno, malo, bonito, feo, les guste o no les guste, a mí me ha costado', y siempre le he dicho: 'Mi Galileita', no pasa nada, aunque pase, no pasa nada".

La conductora no aguantó las lágrimas

Luego de derramar sus primeras lágrimas, la carismática Galilea Montijo explicó: "Sí la he pasado muy mal últimamente, por eso Diosito me mandó aquí fíjate", confesó y Natalia Téllez recordó el tiempo que compartieron juntas en matutino Hoy.

Por su parte Natalia le dijo que siempre sintió que también le hizo falta su figura materna, razón por la que siempre se llevó bien con ella: "Galilea es a toda ma*, es como un wey. Como que tenemos ese humor de vatillo. Y siento que viene de repente de eso, como de esa costurita ahí. La llevábamos bien y decía: a lo mejor ella tiene esa costurita como yo, ese mismo roto ahí".

Cabe destacar que la guapa Galilea Montijo detalló que al trabajar desde los 14 años siempre tuvo que ver por su familia, y aunque se siente muy orgullosa de eso y no se queja, le faltó más tiempo con su mamá, por lo que ahora requiere de terapias para superara esa parte.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!