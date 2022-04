Galilea Montijo en Vida TV

La conducción de Galilea Montijo en Vida TV fue uno de los motivos que hizo que el programa de concursos de televisión tuviera alto rating. El programa era conducido a lado de Héctor Sandarti, Lilí Brillanti, y La Bodokito, Q.E.P.D.

Vida TV fue un programa de concursos en el que la gente "común" mostraba sus talentos (el baile, el canto, contar chistes, la actuación, etcétera) y eran recompensados con dinero. Asimismo, los conductores también mostraron sus diferentes facetas de interpretación.

Si deseas conocer qué fue lo qué pasó con Galilea Montijo en Hoy y en Vida TV, a continuación La Verdad Noticias te comparte los detalles del exitoso programa que terminó con la salida de los principales conductores.

¿Cuándo inició el programa Vida TV?

Galilea Montijo en Vida TV

Vida TV fue un programa de revista, concursos y comedia, que empezó a transmitirse en el año 2001, por medio del canal de Televisa 4tv (XHTV-TV). Debido al gran éxito de sus concursos, y las buenas mancuernas entre sus conductores en 2002 pasa a ser parte de la programación de El Canal de las Estrellas sustituyendo al programa Aquí entre dos con Andrea Legarreta y Martha Carrillo.

Con el paso de los años, el público se encariñó demasiado con Galilea y con Héctor, y Televisa mandó hacer otro programa derivado de este, que empezaba a la 1 de la tarde y terminaba a las 4 p.m., con lo que se dio paso a Vida TV, El Show.

Conductores de Vida TV

Conductores Vida TV

Además de la conducción de Galilea Montijo, cuando era joven, en Vida TV, estos son los otros famosos que condujeron el programa:

Héctor Sandarti

Lilí Brillanti

Horacio Villalobos

Carlos Yustis

Elliot Sáenz

Mario Carballido

Dolores Salomón "Bodokito"†

Yuliana Peniche

Mauricio Barcelata

Raúl Magaña

Bárbara Torres

Rocío Cárdenas

¿Qué dijo Lili Brillanti de Galilea Montijo en Vida TV?

Galilea Montijo se vió envuelta en acusaciones polémicas con Lili Brillanti, luego de que ésta hiciera los siguientes comentarios en una entrevista:

“No sé si me le cruce en la cámara, o qué pasó. Una vez me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de ‘Dos niñas de cuidado’ y me dijo que no me pegaba por que conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, que ella era una dama, y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura a como te tienes que mover y defender en el medio… Era como una amenaza de golpearme, ahorita ella ya no se debe acordar, las dos ya maduramos”.

Después de la participación de Galilea Montijo en Vida TV salieran a la luz los problemas por los que atravesaban ambas compañeras, aunque cada una, por separado ha dado su declaración.

