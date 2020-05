Galilea Montijo e Inés Gómez Mont aplican "Susana Distancia" ¿Ya no se hablan"?

Tal parece que la amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont es cosa del pasado, pues de acuerdo con algunos rumores se acabó el amor, aunque no se odian si hay un distanciamiento importante.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie de la columna del Heraldo de México, incluso antes de la cuarentena ambas conductoras han decidido poner Susana distancia, y alejarse pues la amistad parece ya no ser la misma de antes.

Aunque no hay una razón exacta por la cual se haya dado el distanciamiento sí es verdad que desde hace meses que no se ve una fotografía de ámbas, incluso antes de que se diera la cuarentena.

Después de que se dieran a conocer estos rumores, y tal como lo predijo el propio Alex Kaffie, ambas conductoras, han aclarado lo que ocurre, pues aprovecharon Instagram para realizar un video en vivo, y compartir una plática con sus seguidores, incluso tocaron el tema de su presunto distanciamiento.

Es bien sabido que ambas son comadres, y confesaron que sí están distanciadas, pero solo físicamente a causa de la cuarentena, ya que Inés Gómez Mont está en Estados Unidos recuperándose del tumor que le extirparon a principio de año, mientras que la otra continúa en la ciudad de México haciendo el Programa Hoy.

“Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije ‘¿ya no me quiere mi comadre?”