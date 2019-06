Galilea Montijo deslumbra en la marcha gay

Galilea Montijo fue nombrada como una de las representantes para participar de la marcha del orgullo gay celebrada este 29 de junio en el zócalo capitalino, donde incluso ya dio su mensaje de apoyo a la comunidad.

La conductora del programa hoy asistió a la marcha vestida con una camisa a cuadros color amarilla con Azul, unas botas negras, y un mini short negro. Además, adornó su cabello con diversos accesorios multicolor, haciendo referencia al arcoíris característico de la comunidad.

Galilea Montijo les dijo que utilizará su voz para apoyarlos, para fomentar el amor en cualquiera de sus preferencias, y para defenderlos desde sus oportunidades.

Además, recordó a la comunidad LGBT que es importante vivir la sexualidad plena, pero segura, protegerse y hacerse la prueba del VIH cada 6 meses.

“Yo siempre he estado con ustedes, yo voy a seguir con ustedes, y ante todo el respeto para todo el mundo; no más mensajes de odio que no le sirven a este mundo, puro amor, donde quieren, pero eso sí, vamos a cuidarnos, sexo seguro”, dijo Galilea Montijo en su mensaje a la comunidad.

Aunque la conductora no ha compartido fotos en sus redes sociales hasta el momento de la redacción de esta nota, son los asistentes a la marcha los que están compartiendo las fotografías de Galilea Montijo en esta conmemoración.

Y es que Galilea Montijo siempre ha defendido los derechos de la comunidad LGBT, pues hace unos días se presentó Mauricio Clark al programa Hoy, donde dio mensajes de odio, en ese sentido, las conductoras del programa, entre ellas Andrea Legarreta y Galilea Montijo, le pusieron un alto al ex conductor.

Galilea Montijo es solo una de las muchas figuras del espectáculo que se encuentran presentes en la marcha del orgullo 2019, pues muchos se han dado a la tarea de promover la igualdad y respeto a los derechos.