Galilea Montijo desenmascara a Lili Brillanti tras polémicas acusaciones

"Nunca fue mi amiga": Galilea Montijo tras polémicas de Lili Brillanti

Galilea Montijo no pudo más y estalló en contra de las acusaciones realizadas por Lili Brillanti, quien fuera su compañera hace más de 20 años en "Vida TV".

En entrevista para los medios de comunicación, la famosa conductora de "Hoy", declaró que incluso pensó en llegar hasta los golpes con Brillanti.

Montijo incluso habló sobre el "odio" que Brillanti siempre le ha tenido, el cual 20 años después no ha terminado de entender su origen.

Montijo fue cuestionada por los medios de comunicación sobre las recientes declaraciones de Lili Brillanti, quien aseguró fue víctima de maltrato cuando ambas eran conductoras de "Vida TV".

“Me da risa, veinte años después que salga esto, no sé con qué intención lo haga. El otra vez estaba recordando ¿qué fuenlo que pasó hace 20 años? Porque ni lo tengo en la mente”, inició.

Galilea explicó que cuando inició "Vida TV" ella ya tenía unos años de experiencia en la conducción, por lo que Brillanti al ser reportera pudo sentirse acomplejada.

“Comenzamos hace 20 años ‘Vida TV’ y cuando arrancó sí efectivamente yo tenía varios años trabajando, varias oportunidades y de ella sí era la primera vez que le habían dado la oportunidad como conductora en Vida TV. Si se acuerdan ella salía como reportera, le dieron la oportunidad como conductora".

Sobre este tema, Galilea detalló que nunca la consideró una amiga y que desde entonces no tiene una buena relación con ella, pues solamente compartían un espacio de trbajo.

Lili Brillanti filtraba las notas a la prensa

Conforme avanzaba la entrevista, Montijo acusó a Brillanti de ser ella quien filtraba las notas a la prensa, acción por la que en algún momento la confrontó.

“Y ella como conocía a los reporteros, ella filtraba las notas si se acuerdan ustedes, había muchas notas en contra mía. Ella las filtraba. Hasta que un día la productora y yo nos sentamos y le dijimos ‘oye pues esas son cosas de cada producción’”, aseguró Montijo.

Finalizando sus declaraciones, la popular conductora del matutino "Hoy" detalló que estuvo a punto de llegar a los golpes con Brillanti, pues ella era quien la provocaba.

“Hasta que un día sí le dije ‘a ver maestra o lo arreglamos o lo arreglamos’. Creo que se le olvidó contar a ella que me ponía la cara y se reía y me decía ‘pégame, pégame’ hasta que un día me enterré las uñas y dije ‘Dios mío me tengo que aguantar’. Al cliente lo que pida”, agregó.

Galilea Montijo compartió el espacio del programa "Vida TV" junto a Lili Brillanti, un formato de revista donde también destacaba Héctor Sandarti, Evelio con V Chica y Dolores Salomón "La Bodoquito", estos últimos fallecidos hace unos años.

