Galilea Montijo derrocha sensualidad en crochet y pantalón mostaza

Galilea enseña como combinar crochet con pantalones

Dicen que la edad no pasa en vano, sin embargo para Galilea Montijo parece no ser un impedimento, pues con su enorme sensualidad no se cansa en servir grandes atuendos.

La guapa conductora del matutino 'Hoy' constantemente estrena looks que la hacen ver como toda una super modelo, tal como muestra en sus redes sociales.

Incluso en las fotos de Galilea mucho antes de ser famosa se puede notar el porte, pues incluso eso la llevó a ganar un certamen de belleza que la catapultó a la fama.

Galilea enseña como combinar crochet con pantalones

Galilea enseña como combinar crochet con pantalones

Gali siempre nos ha mostrado cómo poder combinar prendas originales con colores llamativos y que vayan de acuerdo a la figura de la persona.

Esta ocasión la conductora de televisión presumió en su cuenta oficial de Instagram en la que luce un top a crochet en color beige y cuadros de colores, los cuales combinó con un pantalón mostaza.

Como era de esperarse los comentarios halagaron el estilo de Gali, quien además de ser famosa, también aprovecha sus tiempos para adminstrar sus empresas y su línea de moda.

Galilea Montijo en Hoy

Galilea Montijo en Hoy

Galilea es junto a Andrea Legarreta, raúl Araiza, Paul Stanley y Tania Rincón, los conductores del programa de revistas más famoso de la televisión mexicana.

Aunque en más de una ocasión se ha especulado la presunta salida de la conductora de "Hoy", el matutino principal más importante de México, ésta misma lo ha desmentido asegurando que no se va hasta que el público lo decida.

Sumando 'Hoy', Galilea Montijo también aparecerá en otros grandes proyectos de Televisa como "Netas Divinas" y se rumora sea la conductora de la cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara?.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!