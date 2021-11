Galilea Montijo demandará por los rumores de un presunto romance con un narco

Luego de que se diera a conocer un presunto romance entre Galilea Montijo y el narcotraficante abatido en 2009, Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, la conductora del programa Hoy de Televisa rompió el silencio y anunció que demandará por las difamaciones.

¿Galilea tuvo un amorío con Beltrán Leyva?

En el libro "Emma y las otras señoras del narco" hacen referencia a Galilea Montijo y su presunto amorío con Beltrán Leyva.

Afuera de las instalaciones de Televisa, en Ciudad de México, Montijo negó haber tenido relación con el narcotraficante Beltrán Leyva, y dijo que le daba tristeza que la vincularan de esa forma, pues ella siempre ha sido una persona de trabajo.

“Ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores 'que dice, que dice'. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido”, recalcó Galilea.

Y es que, en días recientes Gustavo Adolfo Infante retomó lo escrito en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández, en el que refiere que Galilea Montijo presuntamente tuvo una relación amorosa con Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como ‘El Barbas’.

“Tomaré acciones legales”, advierte Galilea

Galilea Montijo aseguró que son sólo difamaciones lo que se dice de ella.

Por lo anterior, la tapatía adelantó que tomará acciones legales cuando el libro de Anabel Hernández salga a la luz. Además de que resaltó que se tendrá que probar lo que se dice en éste.

“El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte.

“Creo que se debe legislar porque no sólo afecta para la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más”, dijo Galilea Montijo.

