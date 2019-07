Galilea Montijo dejaría el Programa Hoy muy pronto

No hay plazo que no se cumpla, ni ciclo que no se cierre, y la conductora Galilea Montijo, cree que es momento de cerrar un ciclo con el Programa Hoy, show matutino de televisa, el cual la tapatía ha conducido por más de una década.

Y es que la conductora de 46 años de edad ha confesado para La Revista ¡HOLA! qué está pensando en sus planes a futuro, en los cuales se ve viviendo nuevas experiencias, quizá en la parte de la innovación y emprendimiento.

Además, aseguró que no le gusta la monotonía, por lo que desea vivir un cambio significativo en su vida, lo que ha puesto en duda su permanencia en el programa Hoy más tiempo.

“A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía”, mencionó presuntamente para la Revista Hola.

Dijo que es momento de cerrar el ciclo para darle la oportunidad a nuevas generaciones, y mientras tanto, ella poder vivir nuevas experiencias.

“Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes”

En ese sentido, confesó que sus jefes ya saben la decisión de la conductora, y son ellos mismos los que la están impulsando a que cumpla los sueños que tiene.

Gailea Montijo dijo que, aunque no tiene experiencia en los negocios, le gustan las ideas frescas, por lo que optaría por trabajar con gente que pueda aterrizar sus e ideas y trabajar juntos en el ámbito empresarial