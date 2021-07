Galilea Montijo defiende a Mario Bautista tras retirarse cargos en su contra

Galilea Montijo apoyó a Mario Bautista ahora que las acusaciones por abuso de menores en su contra fueron retiradas, e incluso celebró el desenlace a favor del cantante diciendo que la resolución fue lo mejor para él.

La conductora de “Hoy” hizo un llamada a crear leyes que castiguen a aquellas personas que acusan falsamente a artistas de abuso o agresión sexual y violación, ya que estas denuncias dañan la imagen de dichas celebridades.

En marzo del 2020, Mario Bautista fue acusado de abusar sexualmente de cuatro jóvenes menores de edad; tras un año y dos meses de controversia y procesos legales, este 30 de julio los cargos en su contra fueron retirados.

Galilea Montijo teme críticas por apoyo a Bautista

Montijo apoya a Mario Bautista

Anteriormente, la conductora se defendió de las críticas por su cuerpo, ahora, dijo que temía ser agredida en redes sociales por sus comentarios sobre Mario Bautista y su deseo de ver creadas leyes que protegan la imagen de los artistas.

“Es tan fácil señalar a alguien hoy en día, dicen: ´Ay me violó, ay me hizo, ay me todo´ y luego como los de Michael Jackson que años después salieron a decir que no era cierto. También tendría que haber como la misma (justicia), ¿no?”, dijo la tapatía.

Mientras que su compañero de programa, Arath de la Torre, respondió diciendo que el mentir y levantar acusaciones falsas ante la autoridad también se considera un delito grave, Andrea Legarreta y Paul Stanley se unieron a la petición de Montijo.

Las acusaciones en contra Mario Bautista

Mario Bautista es liberado de acusaciones por abuso de menores

Además de Galilea, otro conductor ahora de TV Azteca, Daniel Bisognio defendió a Mario Bautista y fue destrozado en redes sociales tras darse a conocer las acusaciones de abuso sexual a menores en su contra.

La controversia comenzó cuando dos adolescentes de 17 y 18 años conocieron a Mario Bautista, quien supuestamente las llevó a su casa donde les dio alcohol y drogas para después “manosearlas”.

Con las acusaciones en contra de Mario Bautista retiradas, Galilea Montijo podría ser una de las primeras famosas y famosos en revelar su apoyo al cantante y pedir que se persigan a las supuestas “denuncias falsas”.

