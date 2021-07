Galilea Montijo defiende a Eugenio Derbez de las críticas por Sammy Pérez

Tras darse a conocer que Sammy Pérez había sido hospitalizado de emergencia por COVID-19, el comediante Eugenio Derbez recibió duras críticas en las redes sociales por parte de los cibernautas. Sin embargo, Galilea Montijo no dudó en defenderlo de dichos ataques durante la reciente emisión del programa ‘Hoy’ donde ella es conductora.

En primera instancia, la conductora tapatía de 48 años de edad aseguró que la gente no estará conforme hasta verlo al lado de Sammy en el hospital: “¿De que manera le aplaudirían a Eugenio Derbez? Que esté adentro del hospital con Sammy, pues no puede estar, esta en otro país y aunque estuviera aquí, no les permiten ver”.

Sammy Pérez siempre contó con el apoyo de Derbez

Asimismo, la también esposa del empresario Fernando Reina aseguró que el comediante fue el primero en darle oportunidades laborales: “Comencemos desde el principio, si alguien le ha dado la oportunidad a Sammy de trabajar y que siempre lo apoyaba y siempre lo metía en todos su proyectos fue el señor, y no se vale”.

Finalmente, Galilea Montijo invitó al público televidente, en especial a aquellos que han criticado a Eugenio Derbez, a orar por la salud de Sammy y de todas las personas que lamentablemente se encuentran en estado crítico a causa del coronavirus COVID-19.

Escucha las declaraciones de la conductora tapatía a partir del minuto 2:22.

¿Qué fue lo que dijo Eugenio Derbez sobre el estado de salud de Sammy Pérez?

El comediante asegura que no necesita alardear de la ayuda que le da a sus seres queridos.

La Verdad Noticias informó hace unos días que los cibernautas criticaron al comediante tras la hospitalización de Sammy Pérez, pues el comediante no se había pronunciado al respecto en sus redes sociales. Sin embargo, a través de un video compartido en su cuenta de Twitter, él aseguró que ha estado al pendiente de su compañero desde el primer día.

“He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco, aquí estoy, desde el primer día… Para todos aquellos que están preocupados sobre dónde estoy: aquí estoy, nada más que la ayuda creo que no se presume ni se cacarea, se da y punto”, finalizó Eugenio Derbez.

