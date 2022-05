Galilea Montijo critica a mamá de Belinda por llamar “naco” a Christian Nodal

Galilea Montijo sale en defensa de Nodal por ataques

Galilea Montijo salió en defensa de Christian Nodal y criticó fuertemente a la mamá de Belinda por haberlo llamado "naco" en las redes sociales.

La conductora jalisciense que además es amiga de Nodal y de Belinda, habría emitido su opinión junto a Andrea Legarreta en la más reciente edición del 'Programa Hoy'.

De inmediato las conductoras mostraron su desaprobación con la mamá de Belinda y sentenciaron sus declaraciones también mostrando su apoyo hacia Belinda, pues consideran en la más afectada en el tema.

Galilea Montijo sale en defensa de Nodal por ataques

Las conductoras del 'Programa Hoy' reaccionaron ante la nueva polémica generada por Nodal, quien en defensa por haber sido llamado "naco", filtró mensajes donde Belinda le pedía dinero.

“Ay, qué grosera, no es mala onda, pero... ¿Te digo la verdad? Es muy bonito el amor de los fans, pero al final este tipo de cosas si tanto aman a sus artistas, pues al final en lugar de beneficiarlos les haces un daño. Entonces hay que cuidar mucho, el amor a veces también si no te das cuenta…”, expresó Andrea Legarreta.

Galilea por su parte adelantó que las madres deben respetar la vida personal y sentimental de sus hijos:

“Tú como mamá y papá, digo no sé, no estoy en esa etapa, todavía estoy en la etapa de preadolescencia (con su hijo), pero creo que hay que respetar esta parte de los hijos también, cómo sanan sus heridas, sus dolores, porque no le ayuda nada a Belinda”.

Finalmente ambas coinciden en que las palabras son como las balas, una vez dichas ya no hay manera.

Mamá de Belinda llama "naco" a Christian Nodal

Mamá de Belinda llama "naco" a Christian Nodal

Belinda Schull, madre de la cantante, en reiteradas ocasiones lanzó pedradas hacia Nodal.

"La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero. Si no eres leal, no vales nada", se lee en una imagen que publicó en sus historias de Instagram la mamá de Belinda.

Nodal contraatacó con mensajes donde expone a Belinda pidiéndole dinero y sobretodo mostrando como sus padres siempre estaban de por medio.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo" expresó Christian.

Christian Nodal mientras tanto ha sido señalado en las redes por presuntamente agredir a Belinda, pues los internautas consideran que solo se está victimizando de la situación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!