Galilea Montijo critica a Joaquín Bondoni y su papá lo defiende

Durante el programa matutino de Televisa, dieron a conocer el drástico cambio del joven actor, pues luego de un tiempo de ausencia reapareció con un nuevo look, pero lo que causó una ola de críticas fue el momento en que Galilea Montijo critica a Joaquín Bondoni.

Recordamos que participó en "Mi marido tiene familia", además el actor de 17 años de edad también tuvo la oportunidad de ser parte de "Juntos el corazón nunca se equivoca", pero luego del final del melodrama se ha dedicado a otros proyectos.

Ahora el actor mexicano Joaquín Bondoni está interesado en conocer más sobre la astrología y el cosmos, pero lo que causó todo un revuelo es que la conductora Galilea Montijo criticó al famoso por su look más espiritual, pues la presentadora de 47 años lo llamó reptiliano.

Uberto Bondoni defiende a su hijo de Galilea Montijo

A través del canal de YouTube del programa de Televisa, dieron a conocer la entrevista que le hicieron al actor, quien fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México, pero lo que llamó la atención de los medios fue el cabello del famoso, quien tenía largas rastas.

Uberto Bondoni, papá del actor, expresó su disgusto por el comentario que hizo la ex de Cuahtémoc Blanco, por haber criticado su nuevo estilo, por lo que recurrió a Twitter para expresar su enojo y mencionó que a pesar de que su hijo es una figura pública, él siempre lo defenderá.

Papá de Joaquín Bondoni defiende al actor de las críticas

Tras el contundente comentario de Uberto Bondoni, Galilea no ha mencionado algo al respecto, pues recordamos que no es la primera vez que sus comentarios en televisión han causado una ola críticas, en una ocasión recibió comentarios negativos porque se burló de Irina Baeva.

Por su parte el actor Joaquín Bondoni no ha compartido alguna declaración en Instagram o Twitter luego de que Galilea Montijo lo llamó reptiliano, pero los fans del joven actor no dudaron en defenderlo y mencionaron que la conductora de Televisa no debió burlarse del look del famoso.

