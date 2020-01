Galilea Montijo confiesa tener deseos de adoptar una niña.

Galilea Montijo, quién es una reconocida actriz y conductora de la televisión mexicana, ha sorprendido a todos sus seguidores al sincerarse y revelar cuál ha sido su mayor deseo como mujer pero por cuestiones del destino hasta la fecha no ha podido cumplir: ser madre de una niña.

Tal vez no lo sepas pero Galilea Montijo tuvo en el 2012 a Mateo, su primer y único hijo pero reveló que muy en el fondo le hubiese gustado tener una niña y aunque la carismática conductora de Televisa ha estado casada más de 9 años con el empresario Fernando Reina, estos no han querido agrandar la familia y hasta la fecha solo tienen 3 hijos: dos de él y el hijo de ambos, Mateo.

Para Galilea Montijo no ha sido problema alguno el reconocer a los hijos de su esposo Fernando Reina pues asegura que Claudio y Alexis la hacen sentirse plena y feliz pues todos mantienen una maravillosa relación que ha permitido disfrutar de la nueva familia que ambos han formado.

La exitosa carrera artística que Galilea Montijo ha forjado dentro de Televisa le impidió cumplir su deseo de ser madre y confesó que de haber pensando en la posibilidad de tener hijos a una temprana edad, sin ningún problema se hubiera animado a traer tres niños al mundo.

Dicha información fue extraída de una reciente entrevista que tuvo la conductora del programa “Hoy” con la famosa revista TV y Novelas, quien le cuestionó si ha considerado otras opciones para cumplir su más grande sueño y así poder aumentar la familia con una linda niña y esto fue lo que ella respondió.

“Hace poco me preguntaron que si utilizaría un vientre rentado, y no, aunque sí hemos pensado en la adopción, pero no nos hemos puesto de acuerdo”, declaró Galilea Montijo en la entrevista.