Galilea Montijo confiesa que teme contagiarse por tercera ocasión, de Covid-19

Galilea Montijo se sincera con los televidentes de "Hoy"

Recientemente Galilea Montijo confesó que teme contagiarse por tercera vez de Covid-19, pues anteriormente había sufrido de múltiples secuelas originadas por la enfermedad.

Durante la reciente emisión del programa “Hoy” la conductora pidió a los televidentes cuidarse y seguir las medidas sanitarias.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Galilea vivió un difícil 2021, después de haber dado positivo a Covid-19, e incluso en redes sociales Galilea Montijo explotó en llanto y pidió un alto a los ataques en su contra, después de ser señalada con vínculos en el narcotráfico.

Ahora la conductora puntualiza la importancia que tiene que las personas se cuiden, después de tantos meses enfrentando la pandemia.

Galilea Montijo en “Hoy”

La conductora ya ha dado positivo a Covid-19, en dos ocasiones

Ante el aumento de contagios por Covid-19, Galilea, pidió a los televidentes de “Hoy” seguir cuidándose y acudir a vacunarse.

La conductora confesó que le da mucho miedo contagiarse de nuevo, pues señaló que sufrió secuelas graves de la enfermedad.

Resaltó su mensaje, después de que dieran la noticia sobre el contagio de la actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás.

Su compañero, Arath de la Torre, pidió a las personas que acudan a vacunarse, pues se ha demostrado que las personas vacunadas, llevan la enfermedad con menos síntomas y secuelas.

Fue en ese momento que Galilea Montijo tomó la palabra para mostrar la preocupación que siente al ver a personas que no usan el cubrebocas y de esa manera salen a la calle.

“Vas en el tráfico y volteas a ver a gente sin cubrebocas, yo he visto a gente y digo es neta”.

Galilea Montijo revela que tiene miedo

La conductora confesó que teme contagiarse nuevamente de Covid-19

La conductora Galilea Montijo aseguró que tiene miedo de volver a dar positivo a Covid-19, ya que enfrentó secuelas por la enfermedad.

“A mí si me da miedo, bueno después de dos y de tanta secuela, a mi me da miedo un tercero. Hay no que se vaya a la fregada”.

Fue a finales de 2020 que Galilea Montijo dio positivo a Covid-19, por lo que se ausentó varios días del programa Hoy.

Sin embargo en marzo del 2021 la conductora sorprendió a sus seguidores al revelar que se había contagiado nuevamente.

Aunque en su momento la conductora de Televisa dio a conocer que enfrentó la enfermedad de una forma leve, fue a finales de año que tuvo que ir al hospital debido a las secuelas que le dejó el virus.

Galilea Montijo se ausentó varios días del programa Hoy, ya que el médico le recomendó tomarse unos días de descanso.

“La verdad me asusté porque empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúan, dolor de ojo y todas esas cosas que me dan presión”.

Recordemos que en 2021, Galilea Montijo no sólo enfrentó las secuelas de Covid-19, sino que estuvo en medio de controversias al ser vinculada al narcotráfico y tras los rumores que afirmaban su salida del programa de Televisa.

