Galilea Montijo confiesa que su hijo ya no quiere estar con ella por esta razón

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, pero revela que está pasando un mal momento familiar con su hijo, Mateo.

De acuerdo con ella, el pequeño de apenas 10 años ya no quiere estar con ella en momentos importantes, cuando antes estaba feliz de estarlo.

En La Verdad Noticias te compartimos todo lo que confesó la guapa tapatía sobre esta situación que atraviesa con su hijo.

Este jueves 26 de enero, la conductora del programa Hoy se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que en una entrevista habló sobre la relación que tiene con su hijo Mateo.

En la revista People en Español se dio a conocer que el hijo único de Galilea Montijo, por el momento, prefiere mantenerse alejado de su mamá en esta situación.

Específicamente cuando la famosa se encuentra en los foros de grabación, cuando antes acudía a varios eventos especiales en el programa matutino.

La también conductora de "Netas Divinas" detalló que Mateo está entrando a la preadolescencia, por lo que ya no quiere aparecer en la televisión ni acompañarla a los compromisos que tiene en la pantalla chica.

"Mamá no quiero aparecer en la tele, no me lleves", le dijo su hijo a Gali.