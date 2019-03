A pasado casi un año desde que Atala Sarmiento dejó TV Azteca y terminó peleada con todo el elenco de ‘Ventaneando’, para luego saltar a la competencia, Televisa, donde continuó arrastrando sus problemas.

Y es que uno de los primeros programas que la recibió al llegar a Televisa, fue el matutino 'HOY’, sin embargo, lo que llamó la atención fue que ni Galilea Montijo ni Andrea Legarreta estuvieron presentes durante su entrevista.

Este suceso dio mucho de que hablar, además de hacer bastante evidente que Atala Sarmiento no era bien recibida en la emisión, además de que sus conductoras titulares no deseaban tener contacto alguno con ella.

Galilea Montijo confiesa por qué odia a Atala Sarmiento (VIDEO)

Fue ahora en el programa radiofónico, comandado por Flor Rubio, donde Galilea Montijo reveló los verdaderos motivos por los que siente desagrado con la ex panelista de Ventaneando.

QUIZÁ TE INTERESE: Conductora de Televisa luce sexy falda al estilo de la 'Pantera Rosa'

Galilea Montijo confesó que no siente rencor hacia Atala Sarmiento, pero que no le interesa mantener ningún vínculo con ella, ya sea personal o laboral, pues no puede olvidar que en su momento, la ahora ex conductora del programa de Pati Chapoy se expresó muy mal de ella, aún sin conocerla.

Galilea Montijo confiesa por qué odia a Atala Sarmiento (VIDEO)

Galilea Montijo citó textualmente:

“Hay una cosa que se llama dignidad; hablaste tanto de mí, dijiste tantas cosas de mí sin conocerme. Yo vi llorar a mi mamá, vi llorar a mi abuela que en paz descanse…hay cosas que no se olvidan”.