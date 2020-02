Galilea Montijo confiesa cómo se enteró que estaba EMBARAZADA (VIDEO)

Galilea Montijo ha sido muy discreta con respecto a su vida privada, incluso su boda con el empresario Fernando Reina Iglesia fue tan comentada en las redes sociales, pues algunos medios no tuvieron acceso al enlace nupcial, ya que la pareja dio la exclusiva a una famosa revista.

La conductora del programa "Hoy" Galilea Montijo, llena de júbilo expresó a sus demás compañeros del matutino cómo se sintió cuando supo que estaba en la dulce espera de su primer hijo.

Galilea Montijo revivió cómo fue el momento cuando se enteró que estaba embarazada, pues una sorpresiva boda anunciaría además a un nuevo integrante a la familia de la conductora de Televisa.

"Oigan, que tal bueno, las que hemos sido mamás, cuando ves por primera vez la prueba de embarazo y dice andale estás en Barcelona..¿Quieren saber qué me pasó?...En realidad no me comí la torta y por eso me casé. A los 39 años ¿quién se come la torta?". Comentó Galilea Montijo.

La conductora Galilea Montijo compartió uno de los momentos inolvidables de su vida, pues comentó que se casó un sábado, pero desde el jueves estaba preocupada por su ciclo menstrual, pues no quería que el mejor día de su vida se viera arruinado.

Galilea Montijo revela cómo se enteró que estaba embarazada

Galilea Montijo rompe el silencio sobre su embarazo (VIDEO)

En la entrevista para el programa "Hoy", el esposo de Galilea Montijo le sugirió que mejor se comprara una prueba de embarazo, a lo que la famosa quedó sorprendida pues no podría tomar bebidas alcohólicas.

"Me traen la prueba de embarazo y que sale positivo... entonces para mi era primero la emoción de la boda, y segundo pues se me estaba cumpliendo mi sueño que era ser mamá". Comentó la conductora de Televisa.

Galilea Montijo rompe el silencio sobre su embarazo (VIDEO)

Galilea Montijo confesó que su mamá al enterarse del embarazo, comenzó a llorar de felicidad, pues se convertiría en abuela. La gran espera del primer hijo de la conductora, fue un momento un poco complicado para ella.

La presentadora de "Hoy" mencionó que se sentía mal en el foro de Televisa, incluso se desmayó en varias ocasiones. De igual forma Galilea Montijo confesó que subió varios kilos por el embarazo.

Galilea Montijo feliz con la llegada de Mateo a su vida

