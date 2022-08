Galilea Montijo confesó que aguantó novios tóxicos por este triste motivo

Como es costumbre en el programa nocturno, las conductoras suelen hablar de sus vidas privadas para compartir sus experiencias entre sí y con los televidentes. Así, en uno de los episodios del famoso programa de Unicable llamado “Netas Divinas”, Galilea Montijo volvió a abrir su corazón frente a Natalia Téllez, Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún.

En está ocasión confesó que ha tenido varios noviazgos tóxicos y revela por qué lo permitió, ya que aunque se dio cuenta que no tenía una relación sana con sus ex novios no podía salir de ahi.

Si bien ahora está felizmente casada con Fernando Reina Islas, con quien tiene un hijo, en el pasado no conseguía ser feliz y tuvo varios romances en los que sufrio mucho a pesar del éxito que tenía en su carrera artística en Televisa.

Este el motivo por el que Galilea Montijo estuvo en esas relaciones tóxicas

Galilea Montijo reveló que el motivo por el que soportó a sus novios tóxicos fue porque no sabía estar sola, por ello se aferraba a ellos aunque sabía que la estaban dañando: "He aprendido, no sabía estar sola. Por eso siempre buscaba parejas y buscaba no estar sola".

Cree que ese temor a estar sola pudo surgir debido a que llegó a la Ciudad de México de Guadalajara cerca de los 19 años y no tenía cerca a ningún familiar o alguna persona de confianza, ni siquiera cuando ganó el certamen de belleza en 1993.

Ella no se refirió a alguien en particular, sin embargo, algunos de sus ex novios han sido Roger Torres, Cuautémoc Blanco, Gilberto Sobrero y el Doctor Jorge Krazovski. Por algo no pudo ser feliz con ninguno de ellos.

Asimismo, recientemente te contamos en La Verdad Noticias que Galilea reveló que hasta pasó por un profundo episodio depresivo y tuvo que medicarse para sanar.

¿Cuándo se casó Galilea?

Galilea Montijo está casada desde el 2011.

La famosa conductora Galilea Montijo por fin pudo encontrar paz al conocer a su actual esposo Fernando Reina Islas. Ellos se casaron el 6 de agosto de 2011.

