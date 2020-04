Galilea Montijo con ATREVIDA falda de mezclilla acalora a sus fans

Galilea Montijo se ha destacado como una d las conductoras más bellas del espectáculo mexicano y recientemente ha causado furor en las redes sociales al compartir con todos sus seguidores de Instagram una nueva y sexy fotografía donde presume su espectacular figura.

Tal parece que ni el coronavirus, ni la cuarentena le impedirá a Galilea Montijo estar a la moda, prueba de ello fue la foto que publicó la fan page dedicada a la artista donde enamoró a todos, pues todo era de mezclilla causando asombro entre sus fans por lo bien que se miraba.

Galilea Montijo posando con falda de Mezclilla

Al parecer la imagen de Galilea Montijo se ha vuelto la tendencia del momento, ya que a pesar de que la mezclilla no es una tela para los días primaverales, muchos internautas le dieron a la foto de Gali donde se le vio con el vestido el cual cubría uno de sus brazos al estilo de los noventa, además de un bordado muy sencillo pero llamativo para los que conocen de moda al igual que la conductora.

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación se encuentran los siguientes: "Hermosa mi Gali", "Me encantó ese vestido", "Hola, me encantó ese vestido siempre me han gustado todos, tus outfits”, entre muchos otros que destacan en la extensa lista.

Si recordamos Galilea Montijo se ha convertido en un icono de moda cuando la vemos en el programa Hoy pero más ha llamado la atención cuando se convirtió en la anfitriona de Pequeños gigantes donde enamoró a todos con los lujosos vestidos que se cargaba.

Galilea Montijo, quien lleva por nombre real Martha Galilea Montijo Torres, es una Presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana. Ha participado como actriz en diversas telenovelas en México y como conductora del programa Hoy y diversos programas tanto de variedades como de telerrealidad, uno de los más recientes Pequeños Gigantes.